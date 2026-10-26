В Steam набирает обороты Moon Sweepers - безумный симулятор очистки Луны зубной щеткой привлек более 36 тысяч игроков

Небольшая команда разработчиков из студии DragDrop Games выпустила в Steam казалось очередной симулятор уборки Moon Sweepers. Здесь игрокам в одиночку или в кооперативе до 16 человек предлагали заняться очисткой от пыли и мусора поверхность всей луны. Неожиданно этой задумки хватило, чтобы привлечь внимание геймеров и всего за несколько дней пиковый онлайн проекта превысил 36 тысяч одновременных пользователей.

В Moon Sweepers специальный Департамент лунной поверхности отправляет команду на генеральную уборку Луны, однако в качестве единственного стартового инструмента рабочим выдают обычную зубную щетку. Игрокам приходится вручную счищать тонкий слой реголита, наполнять небольшой контейнер и относить собранную пыль в пункт приема ради заработка первых средств.

Постепенно медитативный ручной труд перерастает в масштабное производство. Заработанные деньги позволяют приобрести метлы, ручные уборочные аппараты и полноценные клининговые луноходы, которые можно модернизировать в гаражах. Для эффективной работы игроки возводят базы, устанавливают солнечные батареи, камеры прессования и прокладывают конвейерные ленты.

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На данный момент пользовательский рейтинг Moon Sweepers в Steam составляет около 77% положительных отзывов. Игроки хвалят проект за расслабляющий геймплей и затягивающий прогресс, однако критикуют экономический баланс: древо доступных улучшений техники заканчивается значительно раньше, чем удается очистить хотя бы 1% колоссальной площади Луны. Кроме того, на старте наблюдались проблемы с вылетами и загрузкой файлов сохранения.

Разработчики из DragDrop Games, команда которых состоит всего из двух человек, уже приступили к активной полировке проекта. В последнем обновлении авторы увеличили скорость автоматических роботов, добавили новое снаряжение и исправили ошибки с загрузкой сохранений, заверив сообщество в долгосрочной поддержке игры.