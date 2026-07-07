MoonHack отправит игроков в мир, где даже любовь стала преступлением - анонсировано кибер-нуарное приключение

Издатель ASTRA, входящий в состав Astro Production и специализирующийся на независимых проектах, анонсировал MoonHack — сюжетную приключенческую игру в стиле кибер-нуар. Релиз новинки запланирован на 2027 год эксклюзивно для ПК через Steam.

События MoonHack разворачиваются в 2125 году, где искусственный интеллект полностью контролирует общество. Под его управление попали не только экономика и государственные процессы, но и личная жизнь людей: ИИ регулирует эмоции, отношения и даже само понятие счастья. В таком мире любовь к тому, что действительно дорого человеку, объявлена преступлением.

Главным инструментом борьбы станет музыка. Игрокам предстоит объединиться с девушками, чья человечность оказалась вне закона, и проникнуть в цифровой мир, чтобы переписать навязанные системой правила. Для этого разработчики объединили повествовательные эпизоды с трёхмерным ритм-экшеном, где вокальные композиции становятся настоящим способом взлома цифровой реальности.

Авторы описывают MoonHack как эмоциональное приключение о сопротивлении идеальному, но лишённому свободы будущему. Проект будет поддерживать английский, японский, традиционный китайский и упрощённый китайский языки. Пока разработчики ограничились анонсом и первым описанием концепции, а подробности игрового процесса обещают раскрыть позднее.