ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Moonlight Chess 13.11.2025
Инди, Тактика, Вид сверху, Ретро
1.5 2 оценки

Moonlight Chess - российский карточный авто-баттлер с элементами рогалика вышел в Steam

Andruha Games Andruha Games

В Steam состоялся релиз Moonlight Chess — карточного авто-баттлера с пошаговой тактикой, созданного одним инди-разработчиком и выпущенного при поддержке небольшого издателя. Игрокам предстоит собрать собственную армию, противостоять волнам врагов и остановить зло, охватившее королевство.

Геймплей строится вокруг грамотного размещения отрядов, выбора улучшений и продуманной тактики. Каждый юнит сражается автоматически, но итог боя полностью зависит от расстановки сил и комбинаций, которые игрок сумеет собрать. С каждым прохождением открываются постоянные апгрейды и новые уровни сложности — классическая рогаликовая формула, стимулирующая возвращаться снова и снова.

В Moonlight Chess представлены три уникальные локации: снежные равнины, густые леса и мрачные топи, каждая со своими особенностями и вызовами. Игрокам доступны шесть классов — Люди, Эльфы, Гномы, Орки, а также недавно добавленные Нежить и Демоны.

Каждый ход предлагает выбор новых карт и отрядов, которые нужно правильно размещать на клетках поля. Усиление юнитов, поиск синергий и противодействие усиливающимся врагам становятся ключом к успешному прохождению.

Moonlight Chess уже доступна в Steam. Для желающих попробовать игру перед покупкой доступна бесплатная демоверсия, а разработчик обещает раздавать ключи в комментариях. Поддержка игроков особенно важна для инди-команды, только выходящей на рынок.

Источник  
8
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Andruha Games

Ключики:
L28HJ-QFG7D-58V9M

28GK5-296L5-VYC8B

XXIPG-K69DE-0P7JM

8VGFN-5BZKT-QZXNZ

K700V-47GX7-RPM32

TC4YR-VR26T-KFMNF

TW5LD-HEXZF-X8KV2

RW683-L04DX-4YP7F

IBDB2-5NTA7-VY8MP

ERLMG-TBDQB-3FE63

8N5QH-YR9H0-Z2786

K3FR4-Q507E-LC3ZG

IMD5L-I6XDC-W5ETD

X65M3-D5BY6-9DQDV

Z6L2G-RMCD7-MT6MR

3