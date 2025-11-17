Moonlight Chess - российский карточный авто-баттлер с элементами рогалика вышел в Steam

В Steam состоялся релиз Moonlight Chess — карточного авто-баттлера с пошаговой тактикой, созданного одним инди-разработчиком и выпущенного при поддержке небольшого издателя. Игрокам предстоит собрать собственную армию, противостоять волнам врагов и остановить зло, охватившее королевство.
Геймплей строится вокруг грамотного размещения отрядов, выбора улучшений и продуманной тактики. Каждый юнит сражается автоматически, но итог боя полностью зависит от расстановки сил и комбинаций, которые игрок сумеет собрать. С каждым прохождением открываются постоянные апгрейды и новые уровни сложности — классическая рогаликовая формула, стимулирующая возвращаться снова и снова.
В Moonlight Chess представлены три уникальные локации: снежные равнины, густые леса и мрачные топи, каждая со своими особенностями и вызовами. Игрокам доступны шесть классов — Люди, Эльфы, Гномы, Орки, а также недавно добавленные Нежить и Демоны.
Каждый ход предлагает выбор новых карт и отрядов, которые нужно правильно размещать на клетках поля. Усиление юнитов, поиск синергий и противодействие усиливающимся врагам становятся ключом к успешному прохождению.
Moonlight Chess уже доступна в Steam. Для желающих попробовать игру перед покупкой доступна бесплатная демоверсия, а разработчик обещает раздавать ключи в комментариях. Поддержка игроков особенно важна для инди-команды, только выходящей на рынок.
