Xseed Games выпустила Moonlight Peaks — сверхъестественный симулятор жизни о вампире в волшебном городе. Игра предлагает выращивать мистические культуры, изучать заклинания и зельеварение, а также заводить друзей и романы.

Герой поселяется в фамильном доме с привидениями и пытается доказать отцу, что даже нежить способна жить с состраданием. В городе обитают оборотни, ведьмы и русалки, а сюжет связан с тайнами семи местных семей.

Игроки смогут обустраивать коттедж в готическом стиле, открывать древние способности и пополнять гримуар, чтобы улучшать урожай. Главная особенность — романтические отношения с магическими существами на фоне вампирского быта.

Moonlight Peaks уже доступна на PlayStation 5.