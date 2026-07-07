Вампирский симулятор жизни Moonlight Peaks официально вышел на ПК, консолях Nintendo и мобильных устройствах

Разработчики из студии Little Chicken совместно с издательством XSEED Games выпустили полноценную версию своего готического симулятора жизни. Страница проекта в сервисе Valve пополнилась первыми оценками сразу после релиза. В опубликованных рецензиях авторы выделяют плавный игровой процесс, приятный визуальный стиль без пиксельной графики и харизматичных персонажей.

Положительные отклики получила местная завязка сюжета с решением проблем колоритных жителей, а также возможность давать клички домашнему трехглазому адскому котенку. Отдельного упоминания в обзорах удостоилась механика постепенного открытия различных магических способностей и ремесел. Согласно официальному описанию в магазине, в этой игре предстоит обустраивать заброшенное семейное поместье, превращая его в ночное убежище.

Игровой процесс завязан на выращивании заколдованных культур, разведении мистического скота и освоении ведовства с зельеварением. Чтобы облегчить рутину на ферме, главный герой может изучать заклинания у местных ведьм или превращаться в летучую мышь для быстрого перемещения по округе. Важной частью прохождения является исследование тайн семи древних семейств, которые населяют это необычное поселение.

Разработчики добавили в симулятор систему взаимоотношений с парой десятков уникальных персонажей, среди которых есть оборотни, русалки и колдуны. Сюжетная линия позволяет заводить дружбу или романтические отношения, параллельно участвуя в местных праздниках и собирая карты для внутриигровой настольной забавы. В свободное от работы время можно ходить на рыбалку, заниматься собирательством редких ингредиентов, вышиванием или составлением цветочных букетов.

Создатели также позаботились о технической стороне релиза, благодаря чему игра полностью адаптирована для портативных устройств и запускается на карманных консолях. Текст новости составлен строго по фактам из официального описания и первых обзоров.