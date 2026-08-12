Бесплатная раздача привела в Moonlighter свыше 7 млн новых игроков

С 5 по 9 августа в Steam можно было бесплатно забрать экшен-RPG с элементами «роуглайта» Moonlighter. Как объявила студия Digital Sun, акцией воспользовались довольно много геймеров.

Сколько всего человек теперь составляет аудитория игры — точно неизвестно. Но отталкиваясь от прошлых новостей разработчиков, можно предположить, что их по меньшей мере 14 млн.

Интересный момент: в предыдущий раз Digital Sun раскрывала данные по Moonlighter в июне 2025-го. Тогда она говорила, что за все время с момента релиза в мае 2018-го с игрой ознакомились 7 млн человек. Получается, что сейчас Moonlighter за несколько дней привлекла столько же людей, сколько за первые семь лет существования, притом что в 2019 году ее бесплатно раздавали в Epic Games Store.

Также на фоне раздачи Moonlighter обновила свой рекорд по пиковому онлайну в Steam. Он достиг отметки в 14 244 человека.

Сейчас Digital Sun готовит к полноценному релизу следующую часть серии — Moonlighter 2: The Endless Vault. Он состоится 2 сентября 2026-го на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.