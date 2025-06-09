Студия Digital Sun объявила, что демоверсия Moonlighter 2: The Endless Vault станет доступна 9 июня на ПК через Steam. Игроки смогут впервые опробовать обновлённый трёхмерный стиль сиквела, переработанную боевую систему action RPG и механику управления магазином.

Moonlighter 2 продолжает традиции оригинальной игры, совмещая исследования подземелий, сбор трофеев и торговлю. Новая часть расширяет геймплей, добавляя больше оружия, брони, аксессуаров и интересных билдов. Игроки теперь могут использовать рюкзак как часть арсенала, а уникальные ежедневные модификаторы подталкивают к экспериментам в бою.

Управление магазином тоже стало глубже: случайные события влияют на продажи и требуют быстрой реакции. Кроме того, вы сможете инвестировать в развитие деревни Тресна, открывая доступ к новым возможностям, оружию и способностям — это пригодится в сложных подземельях.

Релиз Moonlighter 2 ожидается летом на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Игра также появится в Game Pass в день выхода.