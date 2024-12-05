Издательство 11 bit studios и студия Digital Sun представили Moonlighter 2: The Endless Vault

Издательство 11 bit studios и разработчик Digital Sun представили Moonlighter 2: The Endless Vault. Игра выйдет в 2025 году для PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam).

Как и оригинальная игра, новая часть сохранит знакомую механику смешения торговли и исследования подземелий, но предложит ещё более глубокий и проработанный опыт.

Игрокам снова предстоит стать торговцем Уиллом, путешествующим по постоянно меняющимся измерениям. Вы будете собирать редкие реликвии, сражаться с межпространственными врагами, избегать ловушек и использовать арсенал оружия. Ключевая механика — стратегия расположения добычи в рюкзаке для получения бонусов.

Вернувшись из экспедиций, игроки смогут управлять своим магазином, продавая реликвии, украшать торговую лавку и вкладываться в улучшение снаряжения для новых приключений.

После событий первой игры Уилл оказывается в чужом измерении — стране Тресна. Новый таинственный покровитель предлагает вернуть героя домой, если он выполнит сложное задание — собрать сокровища из трёх уникальных миров.