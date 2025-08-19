Moonlighter 2: The Endless Vault открывает двери раннего доступа 23 октября

Издатель 11 bit studios и разработчик Digital Sun объявили, что Moonlighter 2: The Endless Vault выйдет в раннем доступе для ПК через Steam, Microsoft Store и PC Game Pass 23 октября. Полная версия игры позже появится на PlayStation 5, Xbox Series и ПК.

Игроки снова встретят Уилла, который оказался в таинственной деревне Тресна и ищет путь домой через межпространственный хаос. В его приключении нет места скуке: уклонения, сражения, грабежи и умная торговля — все это ждет смелых исследователей.

С первых минут раннего доступа игроки смогут исследовать три уникальных биома, сражаться с оригинальными врагами и собирать более 120 реликвий, чтобы продавать их в собственном магазине. Обновленная боевая система с четырьмя видами оружия и почти сотней бонусов для подземелий и магазина делает каждое сражение динамичным и увлекательным.

На игроков также ждет улучшенный игровой процесс, возможность настраивать пространство магазина, общаться с клиентами и постепенно раскрывать историю. Moonlighter 2 обещает стать незабываемым приключением для поклонников серии и новых игроков, приглашая их первыми окунуться в мир опасных подземелий и выгодной торговли.