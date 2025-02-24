Moonlighter 2: The Endless Vault получила новый геймплейный трейлер

11 bit studios и Digital Sun представили новый трейлер Moonlighter 2: The Endless Vault – долгожданного сиквела популярной roguelike RPG. Игра вновь объединяет исследование подземелий и управление магазином, но теперь с расширенными масштабами и улучшенными механиками.

Игроки снова возьмут на себя роль Уилла, бесстрашного торговца-авантюриста, который путешествует по изменяющимся измерениям в поисках редких реликвий. В бою он будет использовать разнообразное оружие и легендарный рюкзак, способный активировать мощные эффекты при правильном размещении артефактов.

Сюжет игры закручивается вокруг таинственного коллекционера, пообещавшего вернуть Уилла домой, если тот добудет сокровища из трех миров. Однако цена этой сделки остается неизвестной…