Moonlighter 2: The Endless Vault - ранний доступ переносится на ноябрь

Ранний доступ к долгожданному Moonlighter 2: The Endless Vault изначально был запланирован на 23 октября, однако разработчики из Digital Sun и 11 bit studios приняли решение перенести релиз на 19 ноября. Причина переноса — насыщенный график октябрьских релизов, из-за которого игра могла остаться незамеченной среди других проектов.

Команды подчеркнули, что понимание и терпение игроков крайне важны, и пообещали небольшой сюрприз: закрытые тестирования в Steam и Microsoft Store. В них пользователи смогут опробовать изменения, внесённые на основе обратной связи сообщества, и помочь доработать игру перед полноценным запуском. Подробности о тестах появятся в ближайшее время.

Разработчики отметили, что перенос даты — это не просто задержка, а возможность дать игрокам дополнительное время для подготовки: заточить мечи, пополнить запасы и подготовиться к новым приключениям в Endless Vault. Moonlighter 2 обещает сохранить уникальное сочетание исследования подземелий, торговли и стратегических сражений, которое полюбилось фанатам оригинальной игры.