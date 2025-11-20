Moonlighter 2: The Endless Vault ворвалась в ранний доступ: Уилл возвращается, а лавка снова открыта

Moonlighter 2: The Endless Vault официально вышла в раннем доступе на PC и уже успела покорить игроков. На момент публикации 75% отзывов в Steam были положительными, что говорит о сдержанном приёме поклонников оригинала и новичков серии.

Студия Digital Sun отметила релиз новым вступительным роликом. В нём рассказывается предыстория событий и роль главного героя — торговца и авантюриста Уилла. Видео не только вводит игроков в курс дела, но и объясняет ключевые перемены в мире игры. После падения родного города Риноки, уничтоженного межпространственным коллекционером Морлоком, Уилл и другие выжившие нашли убежище в деревне Тресна. Именно здесь герой снова открывает магазин и начинает новую главу своей истории.

Геймплей Moonlighter 2 снова строится вокруг двух основных направлений. Первое — исследование подземелий, выполненных в духе рогалика с элементами классической RPG. На выбор игрокам доступно четыре класса с уникальными стилями боя, что позволяет выстраивать собственную тактику и комбинировать навыки в кооперативе.

Второе направление — управление лавкой. Экономическая составляющая стала глубже: теперь важно не только продавать добычу и развивать свой бизнес, но и помогать жителям деревни, улучшая инфраструктуру и получая взамен бонусы. Это делает мир игры более живым и мотивирует вкладываться не только в личное развитие.

В перерывах между рейдами и торговлей можно общаться с персонажами и уделять внимание питомцу, что добавляет игре атмосферности и уюта. Moonlighter 2: The Endless Vault уже показывает большой потенциал, и впереди — ещё множество обновлений, которые будут расширять игру по мере развития раннего доступа.