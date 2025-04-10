Moonlighter 2: The Endless Vault выйдет этим летом на консолях и PC

Издатель 11 bit studios и разработчик Digital Sun официально объявили: Moonlighter 2: The Endless Vault, продолжение популярной roguelike action RPG, выйдет уже этим летом для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam. Кроме того, игра будет доступна по подписке Game Pass.

В сиквеле игроков вновь ждет знакомый баланс между исследованием подземелий и управлением магазином, но теперь всё стало масштабнее, глубже и ярче. Главный герой Уилл вновь берёт в руки рюкзак и отправляется в новые, постоянно меняющиеся измерения, чтобы собрать ценные реликвии и обменять их на звонкую монету в своей лавке.

После событий первой части Уилл оказывается в мире Тресна, где ему предстоит объединиться с новыми союзниками. Загадочный коллекционер обещает вернуть Уилла домой — если тот соберёт редкости из трёх уникальных миров.

Игроков ждут динамичные сражения с межпространственными монстрами, стратегическое размещение артефактов в рюкзаке для активации эффектов, развитие магазина и улучшение снаряжения. А атмосферу приключений дополнит чарующий саундтрек от Криса Ларкина (Hollow Knight).