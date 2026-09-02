Состоялся релиз версии 1.0 экшен-рогалика Moonlighter 2: The Endless Vault на ПК и консолях

Студия Digital Sun совместно с издательством 11 bit studios выпустила в полноценный релиз приключенческий экшен-рогалик Moonlighter 2: The Endless Vault. Проект официально покинул стадию раннего доступа на PC в сервисе Steam, а также одновременно вышел на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S, пополнив библиотеку подписочного сервиса Xbox Game Pass. Версия 1.0 ставит сюжетную точку в истории торговца Уилла, предлагая новые задания и сюжетные катсцены в регионе Тресна.

Для прошедших основную кампанию игроков открывается эндгейм-режим Infinite Endless Vault, представляющий собой цепочку комнат с нарастающей сложностью. Каждое прохождение завязано на жестком тайминге и требовании собрать установленную сумму золота за один единственный забег. Провал условия по выручке мгновенно аннулирует текущий прогресс этапа и заставляет начинать попытку заново ради открытия высокоуровневого снаряжения и редких косметических предметов.

Боевую систему проекта разнообразили 4 новыми типами бесконечного оружия с уникальными свойствами. Короткий клинок вознаграждает серию непрерывных атак градом колющих ударов, гигантский меч от гильдии Golden Guild позволяет выдерживать оборону с последующим контратакующим выпадом, копье расходует запас наконечников ради временного взрывного урона, а перчатки заставляют действовать в рискованном режиме берсерка. В дополнение к этому появилось отдельное древо бомбовых перков, позволяющее вешать на врагов метки, взрывающиеся после определенного числа ударов и наносящие урон по всей площади.

Мирная сторона игры получила обновление лавки до 5 уровня, что позволяет расширить торговый зал, выставить дополнительную декоративную мебель и взять на вылазку еще одного спутника-блоблета. Для хардкорной аудитории авторы добавили специальный режим с перманентной смертью, где любая ошибка в зачистке подземелья окончательно уничтожает все сохранения и возвращает героя на самый старт приключения.

Как отметили представители студий Digital Sun и 11 bit studios, релизная версия во многом опирается на отзывы сообщества в период раннего доступа. По словам разработчиков, именно фанаты помогли отбалансировать экономику, исправить ошибки и дополнить проект новыми торговцами, записями кодекса и рецептами крафта.

Цифровая версия игры уже доступна на всех заявленных платформах. Желающим приобрести проект на дисках придется подождать до 13 ноября 2026 года, когда партнерская компания Silver Lining Interactive выпустит стандартные коробки и коллекционные издания с физическими монетами, нашивками, постерами и артбуком.