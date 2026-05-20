В новом обновлении Moonlighter 2 добавили Блоблетов и "адский" режим - ранний доступ становится заметно глубже

Moonlighter 2: The Endless Vault получила крупное обновление Blob-Life Balance, и оно показывает, что разработчики постепенно превращают ранний доступ не просто в тестовую версию, а в полноценную игру с собственным ритмом и атмосферой.

Главной новинкой стали Блоблеты — маленькие спутники, которых можно находить во время вылазок за сокровищами. Эти существа не только выглядят как очередная порция милоты для магазина Уилла, но и дают полезные бонусы: повышают стоимость реликвий, увеличивают чаевые и помогают в развитии бизнеса. На фоне мрачных рогаликов такой акцент на уют и менеджмент ощущается почти как смесь Hades и Stardew Valley.

Обновление также добавило новое оружие, «ядовитый» путь прокачки и четвёртый уровень магазина. А для тех, кому игра казалась слишком спокойной, появился режим «Очень сложно». Судя по описанию, разработчики явно ориентируются на игроков, которые любят страдать ради редкого лута и напряжённых забегов.

Особенно важно, что Digital Sun продолжает активно расширять сюжет. Вместе с патчем появилось шестое испытание Vault, а финал истории обещают добавить уже к версии 1.0 позже в этом году.

На фоне многих проектов раннего доступа Moonlighter 2 пока выглядит редким примером игры, которая не топчется на месте. Авторы постепенно наращивают контент и при этом стараются сохранить главное — уютную атмосферу торговца, который днём продаёт добычу, а ночью рискует жизнью в подземельях.