"Жадность и слава": крупное обновление Moonlighter 2 добавило новый боевой путь и режим испытаний

Издатель 11 bit studios и разработчик Digital Sun выпустили крупное обновление «Greed & Glory» для Moonlighter 2: The Endless Vault, которое значительно расширяет контент ранней версии игры. Патч добавляет новый боевой путь, оружие, режим испытаний и множество других нововведений.

Главной особенностью обновления стал новый путь HEX. Он позволяет проклинать врагов и наносить отложенный урон, который затем распространяется на других противников. Механика отлично сочетается с уже существующими стилями боя — например, с популярным путём Thunder — открывая новые стратегии для прохождения подземелий.

Игроки также получили доступ к новому оружию. Двойные пистолеты Blo-Blitz предлагают быстрый и мобильный стиль игры. Чтобы заполучить их, необходимо разблокировать рецепт создания, выполнив специальное задание.

Обновление добавило около двадцати новых боевых комнат, расширенные наборы перков, новые синергии у торговцев и примерно десять косметических предметов в магазине. Дополнительно были расширены деревья навыков ведьмы и K33P3R, а также продолжена сюжетная линия Endless Vault — теперь доступно пятое ключевое испытание для опытных игроков.

Отдельным нововведением стал режим Greed Colosseum — испытание на основе волн врагов, где каждый биом приносит новых противников и мини-боссов.

Разработчики также переработали экономику, баланс реликвий и прогрессию. Сейчас игра доступна в раннем доступе на ПК, а полноценный релиз Moonlighter 2: The Endless Vault на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Switch 2 запланирован на конец 2026 года.