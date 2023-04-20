Ретро экшен-платформер Moons of Darsalon вышел на ПК в Steam ©

Издатель инди-игр из Торонто (Канада) Astrolabe Games и разработчик инди-игр из Мадрида (Испания) Dr. Kucho! Games объявили, что их ретро-экшен-платформер Moons of Darsalon теперь доступен для ПК в Steam.

таньте героем, спасите своих потерянных коллег и доставьте их на ближайшую базовую станцию, используя свои команды и их продвинутый ИИ. Сражайтесь со свирепыми инопланетными существами, избегайте всевозможных угроз и избавляйтесь от препятствий с помощью реактивного ранца, наслаждайтесь продвинутым физическим движком, позволяющим разрушать ландшафт, и даже прокладывайте новые пути с помощью создателя земли.

Особенности: