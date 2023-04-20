Ретро экшен-платформер Moons of Darsalon вышел на ПК в Steam

Издатель инди-игр из Торонто (Канада) Astrolabe Games и разработчик инди-игр из Мадрида (Испания) Dr. Kucho! Games объявили, что их ретро-экшен-платформер Moons of Darsalon теперь доступен для ПК в Steam.
таньте героем, спасите своих потерянных коллег и доставьте их на ближайшую базовую станцию, используя свои команды и их продвинутый ИИ. Сражайтесь со свирепыми инопланетными существами, избегайте всевозможных угроз и избавляйтесь от препятствий с помощью реактивного ранца, наслаждайтесь продвинутым физическим движком, позволяющим разрушать ландшафт, и даже прокладывайте новые пути с помощью создателя земли.
Особенности:
- Стремительная стрельба из лазерной пушки по опасным инопланетным существам.
- Повышенная мобильность благодаря аксессуарам, таким как реактивный ранец, и таким транспортным средствам, как космический грузовик и десантный корабль.
- В Darsanauts реализован продвинутый платформенный ИИ, включая динамическое обнаружение местности, расчет силы прыжка, чувствительность к свету и связь между NPC.
- Голосовые команды для управления NPC-компаньонами.
- Динамическое разрушение и создание земли: разрушайте местность и прокладывайте новые пути с помощью пушки для создания земли.
- Полностью интерактивная и реалистичная физика жидкости.
- Реалистичная физика внедорожника.
- 8-битная музыка на базе чипа MOS 6581 (SID) 1982 года и синтеза речи.
- Графика создается с помощью уникального конвейера рендеринга, который сочетает в себе современное освещение, 2D-спрайты и 3D-модели, пикселизированные в реальном времени, и все они имеют ограниченную цветовую палитру для подлинного ретро-ощущения.
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