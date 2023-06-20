Симулятор самогонщика Moonshine Inc. получит консольную версию уже в июне ©

Законно гнать самогон и другую алкогольную брагу вскоре смогут владельцы консолей, ведь Moonshine Inc. появится на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S|X. Уже 27 июня любой желающий сможет приобрести игру и окунуться экономическую песочницу, где главной задачей игрока является создание самогона, виски, бренди и других алкогольных напитков.

Помимо пресловутого заработка денег, в Moonshine Inc. доступна система прокачки, разнообразные миссии, огромное количество рецептов для создания крепкого алкоголя, множество ингредиентов, пять регионов для развития бизнеса и еще многое другое. В общем и целом на бумаге описание выглядит весьма любопытно. Тем не менее игра вышла на площадке Steam еще в 2022 году, но так и не смогла получить популярность "широкой" аудитории.