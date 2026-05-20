Бизнесмены тут? Состоялся релиз "Симулятора самогонщика" - необычного экономического симулятора от студии Goosix Games

В Steam состоялся релиз Симулятора самогонщика (Moonshiner Simulator) — необычного экономического симулятора от студии Goosix Games, посвящённого производству крепкого алкоголя и развитию собственного подпольного бизнеса. Игра вышла на ПК.

Разработчики называют проект «глубоким симулятором создания алкогольных напитков». Игрокам предстоит пройти путь от небольшой домашней перегонной установки до полноценной алкогольной империи, экспериментируя с рецептами, оборудованием и технологиями производства.

Среди основных особенностей проекта авторы выделяют:

полный цикл производства напитков;

создание собственного виски, ликёров и самогона;

десятки ингредиентов и рецептов;

строительство и развитие базы;

элементы менеджмента и кооперативной игры.

До релиза игра успела привлечь внимание пользователей Steam благодаря демоверсии, которая получила «в основном положительные» отзывы. Игроки отдельно хвалили детализированную систему крафта, атмосферу подпольного производства и необычную тематику проекта.

Симулятора самогонщика также поддерживает кооперативный режим, мультиплеер и систему автоматизации производства. В игре доступны элементы строительства, открытый мир и развитие собственной сети поставок.

На фоне популярности нишевых симуляторов вроде «Пивовар: Симулятор пивоварения» и «Самогон Inc.» новый проект Goosix Games уже называют одной из самых необычных инди-новинок весны 2026 года.