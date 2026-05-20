Бизнесмены тут? Состоялся релиз "Симулятора самогонщика" - необычного экономического симулятора от студии Goosix Games

В Steam состоялся релиз Симулятора самогонщика (Moonshiner Simulator) — необычного экономического симулятора от студии Goosix Games, посвящённого производству крепкого алкоголя и развитию собственного подпольного бизнеса. Игра вышла на ПК.
Разработчики называют проект «глубоким симулятором создания алкогольных напитков». Игрокам предстоит пройти путь от небольшой домашней перегонной установки до полноценной алкогольной империи, экспериментируя с рецептами, оборудованием и технологиями производства.
Среди основных особенностей проекта авторы выделяют:
- полный цикл производства напитков;
- создание собственного виски, ликёров и самогона;
- десятки ингредиентов и рецептов;
- строительство и развитие базы;
- элементы менеджмента и кооперативной игры.
До релиза игра успела привлечь внимание пользователей Steam благодаря демоверсии, которая получила «в основном положительные» отзывы. Игроки отдельно хвалили детализированную систему крафта, атмосферу подпольного производства и необычную тематику проекта.
Симулятора самогонщика также поддерживает кооперативный режим, мультиплеер и систему автоматизации производства. В игре доступны элементы строительства, открытый мир и развитие собственной сети поставок.
На фоне популярности нишевых симуляторов вроде «Пивовар: Симулятор пивоварения» и «Самогон Inc.» новый проект Goosix Games уже называют одной из самых необычных инди-новинок весны 2026 года.
Я реальный бизнесмен, в отличие от местных мамкиных псевдобизнесменов.
Что дальше, симулятор выращивания и продажи травы?
Вот реально современный Game Development
За 500 рубасов стань юным бутлегером))
это номинант на игру года