Moonshiner Simulator 20.05.2026
Симулятор, От первого лица, Песочница, Юмор, Кооператив
Бизнесмены тут? Состоялся релиз "Симулятора самогонщика" - необычного экономического симулятора от студии Goosix Games

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

В Steam состоялся релиз Симулятора самогонщика (Moonshiner Simulator) — необычного экономического симулятора от студии Goosix Games, посвящённого производству крепкого алкоголя и развитию собственного подпольного бизнеса. Игра вышла на ПК.

Разработчики называют проект «глубоким симулятором создания алкогольных напитков». Игрокам предстоит пройти путь от небольшой домашней перегонной установки до полноценной алкогольной империи, экспериментируя с рецептами, оборудованием и технологиями производства.

Среди основных особенностей проекта авторы выделяют:

  • полный цикл производства напитков;
  • создание собственного виски, ликёров и самогона;
  • десятки ингредиентов и рецептов;
  • строительство и развитие базы;
  • элементы менеджмента и кооперативной игры.

До релиза игра успела привлечь внимание пользователей Steam благодаря демоверсии, которая получила «в основном положительные» отзывы. Игроки отдельно хвалили детализированную систему крафта, атмосферу подпольного производства и необычную тематику проекта.

Симулятора самогонщика также поддерживает кооперативный режим, мультиплеер и систему автоматизации производства. В игре доступны элементы строительства, открытый мир и развитие собственной сети поставок.

На фоне популярности нишевых симуляторов вроде «Пивовар: Симулятор пивоварения» и «Самогон Inc.» новый проект Goosix Games уже называют одной из самых необычных инди-новинок весны 2026 года.

Зелимхам Ибрагим

Я реальный бизнесмен, в отличие от местных мамкиных псевдобизнесменов.

4
AndralStormborn

Что дальше, симулятор выращивания и продажи травы?

2
AristocraticWhitman

Вот реально современный Game Development

1
Tiona

За 500 рубасов стань юным бутлегером))

Ramonruns

это номинант на игру года