Moonstone Island выйдет 20 сентября, но не на всех целевых платформах ©

Песочница с открытым миром Moonstone Island поступит в продажу в версии для PC (через Steam) 20 сентября по цене 20 долларов, объявили издатель Raw Fury и разработчик Studio Supersoft. На Switch игра так же непременно заглянет, но позже — точная дата релиза будет сообщена дополнительно.

Следуя деревенской традиции обучения алхимии, вы переехали на небесный остров, чтобы провести год вдали от дома. Вооружившись простыми инструментами, алхимическими рецептами и способностью приручать духов природы, вы намереваетесь начать новую жизнь. Заведите новых друзей, исследуйте мир и постройте себе дом на земле, задыхающейся дикими духами и темными силами. Путешествовать по игровому миру предлагается на воздушном шаре, метле или планере.