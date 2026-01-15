Анонсирована moorestech - смесь заводской автоматизации и аниме-RPG

Независимая японская студия sakastudio представила свой новый проект под названием moorestech. Это необычное сочетание симулятора фабричной автоматизации и ролевой игры в аниме-стилистике. Релиз запланирован ориентировочно на август 2026 года для персональных компьютеров в сервисе Steam.

Разработка тайтла ведется уже около 5 лет. В пресс-релизе авторы заявили, что стремятся предложить игрокам новый опыт, которого нет в существующих фабричных играх, в частности механизм передачи энергии с помощью шестеренок. Геймерам предстоит настраивать скорость вращения и крутящий момент, создавая собственные физически корректные энергосети. Разработчики надеются, что игра понравится как фанатам Factorio и Satisfactory, так и новичкам в этом жанре.

Сюжетная кампания расскажет об изгнанной принцессе Йори и ее спутниках. Героиня попадает на планету Аркадия и начинает развивать промышленность с нуля, проходя путь от водяных колес и паровых двигателей до электричества и термоядерного синтеза. Конечная цель заключается в постройке ракеты для возвращения домой и выяснении истинных причин изгнания. В этом нелегком деле принцессе помогут вспомогательный ИИ Эрено и предприимчивая девушка Куруа.

Игра предложит гибкую систему обучения для начинающих, которая объяснит основы автоматизации шаг за шагом, в то время как ветераны жанра смогут сразу перейти к строительству. Особое внимание уделено сообществу моддеров. Исходный код проекта уже доступен на GitHub, а создание пользовательских модификаций будет поддерживаться через специальный редактор без необходимости написания кода. Также в планах авторов есть внедрение поддержки Мастерской Steam.