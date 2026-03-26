Анонсирован мрачный экшен MOOSA: Dirty Fate в сеттинге Кореи 17 века

Состоялся официальный анонс нового экшена под названием MOOSA: Dirty Fate. Проект перенесет геймеров в Корею 17 века, где сюжет будет вращаться вокруг мести, ответственности и амбиций воинов. Само название игры отсылает к термину, обозначающему мастера боевых искусств, который посвятил изучению этого ремесла свою жизнь.

Игрокам предстоит столкнуться с пугающими чудовищами, раскрыть тайны проклятой судьбы и вступить в битву за выживание людей. Разработчики обещают реализовать жестокую систему ближнего боя с использованием мечей, а также атмосферное повествование в мире, где исторические события сливаются с мифами.

Выход MOOSA: Dirty Fate запланирован на 2027 год. Проект разрабатывается для консолей Xbox Series X, Xbox Series S и ПК. Игра будет поддерживать функцию Xbox Play Anywhere и пополнит каталог подписочного сервиса Xbox Game Pass прямо в 1 день релиза.