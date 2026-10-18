В Mops & Mobs герою придётся мыть полы в подземелье, где монстры - его коллеги

Кто сказал, что в фэнтезийном подземелье обязательно нужно рубить монстров на куски? В Mops & Mobs: A Sweeping Dungeon Adventure вместо очередного героя с мечом игрок получит швабру и работу мечты — по крайней мере, для того, кто всегда хотел навести порядок в логове чудовищ. Разработчики из Rat King Entertainment представили новый ролик, в котором провели экскурсию по подземелью и познакомили зрителей с будущими коллегами главного героя. Релиз игры на ПК запланирован на 2027 год.

Рабочие будни обещают быть куда интереснее обычной уборки. Игрокам предстоит очищать помещения от грязи, ремонтировать комнаты и подбирать украшения с учётом вкусов их обитателей. Среди потенциальных друзей — эксцентричные монстры со своими проблемами, от тоскующей по прошлому лича до желеобразного существа, переживающего экзистенциальный кризис.

Однако за бытовыми хлопотами скрывается нечто более серьёзное. Чтобы раскрыть тайны подземелья, придётся допрашивать подозреваемых, искать улики, решать головоломки и распутывать заговор. А когда переговоры не помогут, можно будет вступить в карточные сражения: колоду предстоит собирать по мере знакомства с обитателями лабиринта.

Демоверсия Mops & Mobs уже доступна в Steam, а полная версия выйдет в 2027 году.