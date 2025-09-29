Киберсамураи, джент-гитары и бесконечные комбо в новом трейлере Morbid Metal

Признайтесь: вы всегда хотели стать роботом-самураем с джент-звучанием, способным менять форму и крушить врагов яркими комбо. Именно такую возможность предлагает Morbid Metal — стильный боевой roguelike от Screen Juice, издаваемый Ubisoft.

Здесь вы управляете сразу тремя киберниндзя, между которыми можно переключаться на лету. Подбросить врага в воздух одним героем, сменить облик и обрушить на него каскад ударов другим? Без проблем. Система построена на глубине комбо и тактильности, напоминая Devil May Cry и Bayonetta, но с уникальной «тройной угрозой», позволяющей создавать убийственные связки.

Каждое прохождение предлагает процедурно сгенерированные уровни, новые улучшения и вызовы, что придает игре ритм roguelike. Вместо привычного повторения аркадных испытаний вас ждет постоянная смена условий, что делает каждый забег уникальным.

Во время PC Gaming Show Tokyo Direct был показан новый трейлер с фирменными рычащими джент-гитарами и приглашением зарегистрироваться на предстоящее тестирование. Демо-версия уже доступна на Steam, где можно также добавить игру в список желаемого.

Если заявленная глубина комбо сойдется с динамикой рогалита, Morbid Metal может стать свежим дыханием в жанре — и подарить то самое чувство, когда бой превращается в искусство.