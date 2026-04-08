Morbid Metal вышла в ранний доступ в Steam

Разработчики представили новый трейлер экшен-роглайта Morbid Metal, приуроченный к запуску игры в раннем доступе. Проект стал доступен пользователям Steam 8 апреля 2026 года.

Действие Morbid Metal разворачивается в мрачном научно-фантастическом мире, где игрокам предстоит сражаться с волнами смертоносных машин. Одной из ключевых особенностей игры является возможность мгновенно переключаться между несколькими персонажами прямо во время боя, комбинируя их способности и создавая мощные цепочки атак.

В новом трейлере разработчики показали персонажа по имени Экку, который демонстрирует динамичные сражения и основные механики проекта. Игрокам предстоит использовать различные способности героев, рисковать ради усилений и наращивать боевой темп, чтобы справляться с всё более сложными противниками.

Также в игре будут кинематографичные битвы с боссами и система прогрессии, где каждая смерть помогает персонажам становиться сильнее. В период раннего доступа авторы планируют постепенно расширять контент, добавляя новых героев, врагов и игровые механики.