Научно-фантастический слэшер Morbid Metal получил новый трейлер и демоверсию в Steam

Феликс Шаде — независимый разработчик, который решил бросить вызов Capcom и Team Ninja и подготовить свой собственный слэшер. Morbid Metal во время PC Gaming Show этого года получила новый трейлер и анонс демоверсии. Последняя уже доступна на платформе Steam в рамках Steam Next Fest.

Morbid Metal перенесет нас в постапокалиптический научно-фантастический мир, который мы будем исследовать в качестве четырех персонажей. В отличие от большинства других слэшеров, мы не будем привязаны к одному герою или героине, а получим возможность переключаться между главными героями «на лету». Поскольку каждый из воинов должен обладать уникальным набором сильных и слабых сторон, а также индивидуальными боевыми способностями, игра позволит нам создавать зрелищные и сложные комбо.

Другое дело, что локации, которые мы посещаем во время игры, должны быть частично процедурно сгенерированы, что должно повысить так называемую реиграбельность.