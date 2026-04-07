Объявлены время выхода и системные требования для Morbid Metal

Morbid Metal — это динамичная roguelite-игра в жанре hack-and-slash, где вам предстоит выполнять комбо и уничтожать волны смертоносных машин. В игре, разработанной SCREEN JUICE и издаваемой Ubisoft, также будет множество боссов.

Игра выйдет в среду, 8 апреля 2026 года, на ПК в 18:30 МСК. Она будет доступна в раннем доступе по цене 13,49 евро до 20 апреля, со скидкой 25% на старте. Затем цена вырастет до 17,99 евро.

Также стали известны системные требования. Для рекомендуемой конфигурации вам потребуется компьютер с процессором Intel Core i7, 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой RTX 3070. Для работы на полной мощности в разрешении 4K при 60 FPS игре потребуется процессор Intel Core i5-14600 и видеокарта RTX 5070 Ti.

Наконец, Morbid Metal займёт 30 ГБ места на вашем SSD-накопителе.