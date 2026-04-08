Слэшер с элементами рогалика Morbid Metal в преддверии запуска раннего доступа выйдет без лаунчера и учётной записи

Ведущий разработчик Феликс Шаде (Felix Schade) на своей странице в соцсети X, отвечая на частые вопросы игроков, подтвердил, что игра Morbid Metal не потребует ни Ubisoft Connect, ни учётную запись Ubisoft.

Несмотря на то, что издателем выступает крупная компания Ubisoft, для запуска игры достаточно просто иметь аккаунт Steam. Для фанатов, которые устали от множества лаунчеров, это настоящий праздник.

А вот ещё несколько причин, почему на эту игру стоит обратить внимание:

Старт уже сегодня : 8 апреля 2026 года игра стала доступна в раннем доступе на ПК в Steam.

Главная фишка : в бою можно в реальном времени переключаться между тремя уникальными персонажами, выстраивая невероятные комбинации атак.

Издатель не помеха : никаких дополнительных программ и регистраций — только Steam.

Цена со скидкой : до 20 апреля игру можно приобрести со скидкой 25% за $13.49. После этого цена вернётся к стандартным $17.99.

Работает на Deck: игра имеет платиновый рейтинг на ProtonDB, что гарантирует её отличную совместимость со Steam Deck.

Эта новость особенно порадует пользователей Steam Deck, которые часто страдают от несовместимости игр из-за требований сторонних лаунчеров.

Обратите внимание, что системные требования у игры достаточно высокие: для комфортной игры разработчики рекомендуют процессор Intel Core i7 и видеокарту уровня GeForce RTX 3070.

Так что готовьтесь рубиться в стильном sci-fi-мире и следите за анонсами: 17 апреля разработчики обещают представить подробную дорожную карту развития игры.