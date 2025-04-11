Стильный roguelike-экшен Morbid Metal выйдет в ранний доступ летом 2025 года

Игра Morbid Metal готовится к запуску в раннем доступе этим летом на ПК через Steam, сообщила команда разработчиков из SCREEN JUICE. После многих лет разработки и поддержки сообщества, проект наконец-то выходит на финишную прямую — и уже скоро игроки смогут лично опробовать безумный бой в духе sci-fi.

Morbid Metal — это динамичный rogue-lite экшен, в котором вы управляете четырьмя персонажами с уникальными умениями. Главная фишка — мгновенное перевоплощение между бойцами в реальном времени. Это позволяет создавать эффектные и разрушительные комбо, комбинируя способности разных героев для борьбы с врагами и боссами.

Вас ждут полупроцедурно генерируемые уровни, выполненные в духе постапокалипсиса — от индустриальных пустошей до заросших руин. Бои стремительные, яркие, а каждый персонаж обладает собственным стилем и особыми приёмами. Один неверный шаг — и смерть всё обнуляет. Но именно с этого начинается рост: вы постоянно разблокируете улучшения и новые возможности, становясь сильнее в каждом новом забеге.

Ключевые особенности:

Комбо и перевоплощения на лету;

Процедурные уровни и постоянный прогресс;

Сражения с полчищами машин и эпическими боссами;

Стильная графика и мрачный sci-fi антураж.

Готовы умереть, стать сильнее — и снова ворваться в бой? Morbid Metal уже близко.