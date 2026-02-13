Ubisoft выпустила обновленную демо-версию экшен-рогалика Morbid Metal

Ubisoft и разработчики из студии SCREEN JUICE выпустили масштабное обновление для демо-версии своего динамичного экшен-рогалика Morbid Metal. Познакомиться с улучшенной версией демки можно уже сейчас в Steam.

Разработчики поблагодарили игроков за отзывы, полученные во время фестиваля Next Fest и в ходе закрытых плейтестов. На основе этих отзывов команда доработала баланс и исправила ошибки, чтобы сделать каждый забег максимально комфортным и увлекательным. Главная цель обновления - подарить новичкам лучшее первое знакомство с миром игры, а опытным игрокам - показать, как развивается проект.

Главной частью обновления стал новый финальный элитный противник, который ждет в конце пути и станет серьезным испытанием даже для подготовленных игроков. Чтобы помочь геймерам лучше подготовиться к битве, разработчики добавили в игру тренировочную зону. Кроме того, прямо перед сражением с элитным боссом теперь открыт Эмпориум - специальная торговая точка, позволяющая закупиться всем необходимым перед решающей схваткой. Также в демо-версию добавили другие языки: английский, испанский, немецкий, португальский, японский и упрощенный китайский.

Спасибо всем, кто уже сыграл в демо, поделился отзывами и помог нам сформировать облик игры. Ваша поддержка и идеи бесценны! Если вы давно не заглядывали в демку - самое время вернуться. А если вы новичок, обновленная версия уже ждет вас.