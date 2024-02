"Хоррор-панк" Morbid: The Lords of Ire получил дату релиза

Приключенческий боевик Morbid: The Lords of Ire, именуемый своими авторами как «хоррор-панк» выйдет в версиях для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и PC (в Steam и Epic Games Store) 23 мая, сообщили издатель Merge Games и разработчик Still Running.

Morbid: The Lords of Ire — это продолжение и переосмысление получившей признание критиков изометрической ролевой игры Morbid: The Seven Acolytes, в которой Страйвер снова возвращается, чтобы сразиться с ужасающими существами в темном и извращенном мире боли и страданий.