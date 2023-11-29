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Morbid: The Lords of Ire 2024 г.
5.5 8 оценок

Morbid: The Lords of Ire добавляет версии для PS5, Xbox Series и Switch; Демо-версия для ПК выйдет 5 декабря

monk70
Новости

Morbid: The Lords of Ire будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series и Switch вместе с ранее анонсированной версией для ПК (Steam, Epic Games Store), когда она выйдет в 2024 году, объявили издатель Merge Games и разработчик Still Running. Демоверсия будет запущена для ПК в Steam 5 декабря.

Продолжение популярного хита студии Morbid: The Seven Acolytes, получившей признание критиков изометрической игры Soulslike, первоначально выпущенной в 2020 году, Morbid: The Lords of Ire приглашает игроков рискнуть безумием, отправившись в отвратительный ад хоррорпанка с совершенно новой трехмерной точки зрения.

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