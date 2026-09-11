Средневековый экшен Mordhau можно бесплатно опробовать в Steam до 14 сентября

На этих выходных Steam позволяет бесплатно опробовать Mordhau. Акция продлится до 14 сентября, 20:00 по московскому времени, после чего доступ к игре без покупки закончится.

Средневековый экшен предлагает масштабные сражения с участием до 64 игроков. В боях используются мечи, дальнобойное оружие, кавалерия и осадные орудия, а для любителей кооператива предусмотрен режим Horde. Игроки также могут настраивать своего бойца, выбирая оружие, броню и внешность.

Если после бесплатных выходных захочется продолжить игру, Mordhau можно приобрести со скидкой 80% за 220 рублей. Предложение действует до 17 сентября.