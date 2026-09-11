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Mordhau 29.04.2019
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, От первого лица, Средневековье, Королевская битва
6.8 184 оценки

Средневековый экшен Mordhau можно бесплатно опробовать в Steam до 14 сентября

IKarasik IKarasik

На этих выходных Steam позволяет бесплатно опробовать Mordhau. Акция продлится до 14 сентября, 20:00 по московскому времени, после чего доступ к игре без покупки закончится.

Средневековый экшен предлагает масштабные сражения с участием до 64 игроков. В боях используются мечи, дальнобойное оружие, кавалерия и осадные орудия, а для любителей кооператива предусмотрен режим Horde. Игроки также могут настраивать своего бойца, выбирая оружие, броню и внешность.

Если после бесплатных выходных захочется продолжить игру, Mordhau можно приобрести со скидкой 80% за 220 рублей. Предложение действует до 17 сентября.

Раздачи и скидки 6
2
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Комментарии:  2
Ваш комментарий
ЕвМи

Т.е. в одной...
(продолжение в следующей новости)

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Пользователь ВКонтакте

Его давно забрали навсегда те, кто не гнушается пользоваться эпик геймс // Александр Королёв