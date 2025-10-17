Steam дарит бесплатные выходные: Mordhau и F1 25 доступны всем

В Steam стартовали бесплатные выходные, и на этот раз пользователи могут опробовать сразу два тайтла: многопользовательский слэшер Mordhau и гоночный симулятор F1 25. Акция продлится до 20 октября, 20:00 МСК, предоставляя отличную возможность погрузиться в масштабные средневековые битвы или почувствовать драйв Формулы 1 без покупки игр.

На время акции обе игры получили скидки. Mordhau можно приобрести со скидкой 85% за 165 рублей, а F1 25 — с 30% скидкой по цене $41,99. В российском Steam доступен только средневековый экшен, тогда как гоночный симулятор можно купить через сторонние регионы, например, через VK Play с пополнением кошелька.

Mordhau предлагает динамичные сражения от первого и третьего лица с акцентом на реалистичное средневековое оружие. Игроки участвуют в массовых боях с холодным оружием, осадах и масштабных битвах, используя продвинутую систему ближнего боя. Также доступна детальная кастомизация персонажей, что позволяет создать уникального бойца.

F1 25 расширяет возможности сюжетного режима «Формула победы» и обновляет My Team, где игрок может стать владельцем собственной гоночной команды. Возвращается кинематографичный режим Braking Point 3, посвящённый истории команды Konnersport, идеальный для новичков и фанатов серии.

Параллельно в Steam проходит крупный фестиваль демоверсий «Играм быть», где игроки могут опробовать сотни пробных версий ещё не вышедших игр. Бесплатные выходные с Mordhau и F1 25 позволяют не только насладиться уже известными проектами, но и открыть для себя новые жанры и возможности игрового процесса.