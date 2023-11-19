Анонсировано продолжение симулятора грибника Morels: The Hunt 2

Abrams Studios объявила о выходе Morels: The Hunt 2 на ПК с Windows (Steam) в 2024 году. Morels: The Hunt 2 — это игра-симулятор о поиске грибов и фотографии дикой природы. Исследуйте разнообразные локации по всему миру. Повышайте уровень своего охотника и фотографа, собирая разнообразные грибы, фотографируя животных и выполняя еженедельные задания.

Morels: The Hunt 2 — расслабляющая приключенческая игра о поиске грибов и фотографии дикой природы. Найдите как можно больше сморчков, фотографируя дикую природу, с которой вы сталкиваетесь, наслаждаясь звуками и ощущениями окружающей вас природы. Исследуйте локации по всему миру. Вы получите 100 дней в сезоне, открывая локации на своем пути и открывая секреты охоты, а также несколько сюрпризов.