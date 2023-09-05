Анонсирован платформер с боковой прокруткой Morkull Ragast's Rage, ломающий четвёртую стену ©

Издатель Selecta Play и разработчик Disaster Games анонсировали платформер Morkull Ragast’s Rage с боковой прокруткой для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК (Steam). Он будет выпущен в 2024 году.

Morkull Ragast’s Rage — 2D-видеоигра, сочетающая в себе платформер и экшен с оттенком исследования, в которой игрок управляет Моркуллом, Богом Смерти и Тьмы и Повелителем Рагаста. Её главная механика — разрушение четвертой стены, что позволяет ему общаться с вами множеством способов.

Вы управляете Моркуллом, злодеем истории, который не только знает, что он персонаж видеоигры, но также знает об игроке, который им управляет, и создавших его разработчиках. Ваша цель? Помогите Моркуллу сбежать из Рагаста, чтобы он мог править миром и осуществить свои коварные планы.