Цепной меч, пушка вместо руки и странные загадки: появился первый трейлер Moroi

Студия Violet Saint вместе с издателем Good Shepherd Entertainment показали трейлер своей новой игры Moroi. Это довольно мрачное фэнтези, в котором почему-то решили разбавить серьёзность странным чёрным юмором. Вся история игры происходит в месте с громким названием «Космический двигатель» — это что-то вроде персонального ада, который любит поиграть с реальностью. Главный герой тут совсем не помнит, кто он такой и как сюда попал. Ясно только одно — его закинули сюда за какие-то старые грехи.

Ну а в плане геймплея тут полный винегрет — можно махать цепным мечом или стрелять из пушки, которая прямо встроена в руку. Да и загадки какие-то безумные придётся решать — то кровь пить надо, то в чьих-то внутренностях ковыряться.

Игра должна выйти в начале этого года на ПК, просят за неё 20 долларов. Русского перевода, правда, не завезли, хотя в Steam для России игра доступна.