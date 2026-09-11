Moros Protocol выйдет на PS5 и Switch 2 первого октября - мрачный ретро-шутер доберётся до новых платформ

Научно-фантастический рогалайт-шутер от первого лица Moros Protocol выйдет на PlayStation 5 и Nintendo Switch 2 1 октября. Издатель Super Rare Originals и студия Pixel Reign объявили дату релиза консольных версий. На PC игра уже доступна — первоначальный релиз в Steam и GOG состоялся 18 сентября 2025 года.

Действие Moros Protocol разворачивается на борту «Орфея» — заброшенного военного корабля, затерянного в глубоком космосе. Главный герой приходит в себя без воспоминаний и вынужден пробиваться через кишащие врагами коридоры, одновременно пытаясь понять, что произошло с кораблём и кем он является.

По своей структуре игра объединяет несколько направлений. Основу составляют стремительные перестрелки в духе шутеров от первого лица 1990-х и начала 2000-х годов, а процедурная генерация уровней и постоянное изменение условий прохождения добавляют элементы roguelite. Сражения с боссами при этом делают ставку на высокую сложность.

Игроку предстоит самостоятельно формировать стиль прохождения с помощью оружия и имплантатов, которые определяют доступные возможности и тактику. В арсенале есть не только огнестрельное оружие, но и более необычные способы расправы с противниками — например, врагов можно пинать.

Каждая новая попытка отличается от предыдущей благодаря сочетанию заранее созданных элементов и процедурной генерации. После смерти игрок сохраняет полученный опыт, учится на ошибках и возвращается в следующий забег, чтобы продвинуться дальше.

Визуально Moros Protocol использует лоу-поли модели и пиксельные текстуры, дополняя ретро-стилистику современным рендерингом, динамическим освещением и мрачным звуковым оформлением. Отдельной особенностью станет кооператив: к прохождению можно присоединиться уже после начала забега и вместе с напарником сражаться с обитателями «Орфея».

Таким образом, консольный релиз позволит попробовать Moros Protocol на PS5 и Switch 2 тем, кому интересна смесь классического FPS, roguelite-механик и суровых боёв с боссами. Релиз состоится 1 октября.