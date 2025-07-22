ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Moros Protocol 04.09.2025
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица, Научная фантастика
7.5 2 оценки

Роуглайк бумер-шутер Moros Protocol заглянет на ПК 4 сентября

Solstice Solstice

Короче. Ты просыпаешься на заброшенном космическом корабле Orpheus без памяти и связи с внешним миром. Впереди — только холодные коридоры, опасные враги и голос в голове, который ведёт тебя вперёд. По заветам Стива Кармака, это всё.

Особенности игры:

  • Классические аркадные перестрелки в духе DOOM и Half-Life
  • Элементы roguelite: уровни и события генерируются заново в каждом прохождении
  • Гибкая кастомизация: оружие, аугменты, снаряжение
  • Возможность пройти сюжет вдвоём благодаря drop-in кооперативу
  • Атмосфера sci-fi‑хоррора с ретро-графикой и мрачным звуковым оформлением
Источник  
5
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Brainstoun

Ммм пиксельная помоечка...Пожалуй мимо