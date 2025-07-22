Роуглайк бумер-шутер Moros Protocol заглянет на ПК 4 сентября

Короче. Ты просыпаешься на заброшенном космическом корабле Orpheus без памяти и связи с внешним миром. Впереди — только холодные коридоры, опасные враги и голос в голове, который ведёт тебя вперёд. По заветам Стива Кармака, это всё.

Особенности игры: