Роуглайк бумер-шутер Moros Protocol заглянет на ПК 4 сентября

Короче. Ты просыпаешься на заброшенном космическом корабле Orpheus без памяти и связи с внешним миром. Впереди — только холодные коридоры, опасные враги и голос в голове, который ведёт тебя вперёд. По заветам Стива Кармака, это всё.
Особенности игры:
- Классические аркадные перестрелки в духе DOOM и Half-Life
- Элементы roguelite: уровни и события генерируются заново в каждом прохождении
- Гибкая кастомизация: оружие, аугменты, снаряжение
- Возможность пройти сюжет вдвоём благодаря drop-in кооперативу
- Атмосфера sci-fi‑хоррора с ретро-графикой и мрачным звуковым оформлением
Ммм пиксельная помоечка...Пожалуй мимо