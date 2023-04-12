Mortal Exodus - это как Mortal Online 2, только в космосе ©

Разработчики из Star Vault еще не закончили Mortal Online 2 и должны были продемонстрировать новое обновление Territorial Control, но вместо этого они показали Mortal Exodus - новую игру студии, которая перенесет игроков в космос, и это практически все, что мы знаем о проекте.

Почему было принято такое решение? По словам руководства студии, Mortal Exodus позволит им развиваться и расширяться, поэтому они не могли упустить такую возможность. Однако новую игру будет разрабатывать совершенно другая команда, поэтому игроки Mortal Online 2 могут быть уверены, что производство продолжится и никто не собирается его бросать.

Конечно, такие заверения на самом деле никого не успокоили, и сообщество не утешилось анонсом Mortal Exodus. Некоторые обвиняют разработчиков в том, что они не смогли сосредоточиться на одном проекте и довести его до конца.

Star Vault, напротив, подчеркивает, что новая игра будет похожа на Mortal Online 2 и также будет использовать Unreal Engine 5. Эти игры будут как-то связаны между собой, за исключением того, что Mortal Exodus перенесет игроков к звездам. Ходят слухи, что само создание этой игры может быть связано с Мегагрантом, который студия получила от Epic Games.