15 минут непрерывного мордобоя из закрытой беты Mortal Kombat 1

В эти выходные студия NetherRealm успешно провела закрытое бета-тестирование Mortal Kombat 1. К сожалению, разработчики файтинга решили пригласить в него только обладателей предзаказов файтинга, но оценить кровавый мордобой можно и по опубликованному геймплею. В сети опубликованы целых 15 минут беспрерывных сражений в бете Mortal Kombat 1.
Демонстрацией игрового процесса поделился блогер под ником unCAGEDgamez. Весь ролик он посвятил совершенствованию своих навыков игры за Джонни Кейджа. Поскольку он является поклонником этого героя во всей серии файтинга, ему понравились способности персонажа в Mortal Kombat 1. По его словам, Джонни остается таким же простым в управлении бойцом с глубокими и интересными механиками. В целом unCAGEDgamez остался впечатлен динамикой каждого боя и механикой камео персонажей, которые открывают перед игроками новые возможности во время сражения и целые тактики.
Полноценный релиз Mortal Kombat 1 состоится 19 сентября на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.