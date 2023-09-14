4 часа геймплея полной версии Mortal Kombat 1 с обзором всех режимов и фаталити

Кровавый файтинг Mortal Kombat 1 от NetherRealm Studios наконец-то вышел. По крайней мере, он стал доступен всем владельцам премиум-издания игры, где предусмотрен ранний доступ. Многие геймеры уже отправились на защиту Земного царства и приняли участие в новом смертельном турнире, а у нас есть возможность оценить все аспекты полной версии Mortal Kombat 1.
В представленном выше ролике вы можете увидеть целых четыре часа реального игрового процесса файтинга. За это время автору видео удалось показать каждый аспект игры. Он успел опробовать сетевой режим и стандартные второстепенные активности. Вместе с этим он детально продемонстрировал геймплей нового режима в Mortal Kombat 1 — режим "Вторжения", который позволяет завоевывать другие миры Mortal Kombat и сражаться с разными противниками или проходить испытания. Наконец, ролик показывает кастомизацию персонажей и внутриигровой донатный магазин, который содержит уникальные скины для героев.
В отдельном ролике вы можете увидеть все стартовые фаталити персонажей Mortal Kombat 1:
А здесь продемонстрированы все Fatal Blow:
Полноценный релиз 1 состоится 19 сентября на ПК и консолях.
Битв 1vs1 не будет?
увы, но нет
Fatal Blow должен давать огромное преимущество тому, кто первый успел его применить. После него, персонаж оппонента должен вести себя соответственно полученным повреждением от каждого конкретного Fatal Blow. Играть было бы интереснее, быстрее и чуточку страшнее как по мне.
Похоже на фансервис для калоедов.
Зря фаталити слили. Я никогда не смотрю, чтобы их все сделать самому, также как и бруталити. Тогда получаешь настоящее удовольствие. Вообще как фанат МК с 1993 года, я разочарован что нет Кабала. В мк 11 я им всех нагибал в онлайне. На соньке 4 пришлось новый джой в хлам убить, чтобы закрыть на платину, пукан горел на тренировках, где надо было попадать в тайминги. Здесь, видимо, тож самое предстоит. Ну что, всех поздравляю с выходом великого, как всегда, файтинга. Round 1, FIGHT!!!
Так не смотри видео, в чём проблема то?
Тебя не спросил. К чему комментарий твой дебильный? Я рассуждаю зачем это нужно, сливать фаталити? Я бы с коммерческой точки зрения наоборот бы их запретил к показу, того и гляди повысились бы продажи. Так можно и все игры на ютюбе проходить
Настоящие тру фанаты MK не признают всё, что выходило после 2007 года под именем Mortal Kombat. Настоящие фанаты не видят в этих играх никакого Mortal Kombat. Соответственно ты - не тру фанат Mortal Kombat, а казуальный подпивасник, считающий себя фанатом, как и все
Ты не в себе чтоль? ну сиди играй в мк1 1993 года кто не даёт? Время идёт и все меняется. Иди голову лечи тру фанат-даун
Даун - это ты, радующийся этой параше