Актёр, сыгравший Клоуна Арта в фильмах "Ужасающий", мечтает увидеть своего жуткого персонажа в Mortal Kombat 1

Актер Дэвид Говард Торнтон, сыгравший клоуна Арта в фильмах "Ужасающий", мечтает увидеть своего жуткого персонажа в Mortal Kombat 1 в качестве DLC-бойца. С учетом того, насколько кровавой является серия Mortal Kombat, такое появление кажется вполне логичным.

Будущее Mortal Kombat 1 долгое время оставалось неясным, особенно на фоне слухов об отмене третьего Kombat Pack. Однако недавнее обновление, добавившее Флойда, вновь оживило интерес к игре.

Торнтон высказался об этой идее в подкасте Slasher Radio. Он признался, что был бы рад видеть Арта в Dead by Daylight и особенно в Mortal Kombat 1, где недавно добавили "Призрачное лицо".

Пока официального подтверждения нет, но Арт идеально вписывается в вселенную Mortal Kombat. Даже если он не появится в MK1, фанаты могут ожидать его в будущих играх серии.