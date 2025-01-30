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Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 938 оценок

Актёр, сыгравший Клоуна Арта в фильмах "Ужасающий", мечтает увидеть своего жуткого персонажа в Mortal Kombat 1

butcher69
Новости

Актер Дэвид Говард Торнтон, сыгравший клоуна Арта в фильмах "Ужасающий", мечтает увидеть своего жуткого персонажа в Mortal Kombat 1 в качестве DLC-бойца. С учетом того, насколько кровавой является серия Mortal Kombat, такое появление кажется вполне логичным.

Будущее Mortal Kombat 1 долгое время оставалось неясным, особенно на фоне слухов об отмене третьего Kombat Pack. Однако недавнее обновление, добавившее Флойда, вновь оживило интерес к игре.

Торнтон высказался об этой идее в подкасте Slasher Radio. Он признался, что был бы рад видеть Арта в Dead by Daylight и особенно в Mortal Kombat 1, где недавно добавили "Призрачное лицо".

Пока официального подтверждения нет, но Арт идеально вписывается в вселенную Mortal Kombat. Даже если он не появится в MK1, фанаты могут ожидать его в будущих играх серии.

-8
3
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Destroited

Ну с учетом того что МК давно уже превратился в помойку в которую пихают абсолютно любой мусор думаю этого персонажа там не долго ждать осталось.

5
Sheffskiy

Понадобавляют персонажей ото всюду и уже будет просто хуQня а не игра

2
Vertoderan

Добавили бы Дедпула и Росомаху.

0