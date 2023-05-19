Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.7 137 оценок

Amazon раскрыл дату закрытого бета-тестирования Mortal Kombat 1

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monk70
Новости

Похоже, что Amazon.it раскрыл дату начала закрытого бета-тестирования Mortal Kombat 1, объявленную вчера студией NetherRealm Studios, а также другие подробности о новом файтинге. Согласно сообщенной информации, серверы этой пробной версии должны открыть свои двери 17 августа 2023 года, чуть меньше чем за месяц до запуска игры.

Подробности появились в описании бонусов предварительного заказа Mortal Kombat 1, которые, как мы знаем, включают в себя как персонажа Шан Цунга, так и доступ к вышеупомянутой закрытой бета-версии.

«Поощрение за предварительный заказ: — Игровой персонаж Шан Цунг — Доступ к закрытому бета-тестированию 17 августа 2023 года», — говорится на странице Mortal Kombat 1 на Amazon.it.

Mortal Kombat 1 будет доступна в магазинах с 19 сентября 2023 г. для PS5, Xbox Series X | S, Nintendo Switch и ПК.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
AleksandrLondon2077

Где геймплей ?

1
Ethan Hunt

Лол, её на днях только анонсировали. Игровой процесс будет позже

2
Sean Clay

Надеюсь, игра удивит новыми режимами или усовершенствованными старыми типа МК гонки из Армагеддона, открытый мир из Deception где можно посещать разные реальности типа Внешнего Мира, Эдении и т.д. Вселенную МК пора расширять. Чисто файтинг на одном месте это не то.

0
DeathCold

Раскрыл? Лол, серьезно? Эта дата с первого дня релиза трейлера была известна. Ещё вчера на официальном сайте МК была эта дата указана. Так что, нихрена она не слита или раскрыта!

1