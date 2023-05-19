Amazon раскрыл дату закрытого бета-тестирования Mortal Kombat 1

Похоже, что Amazon.it раскрыл дату начала закрытого бета-тестирования Mortal Kombat 1, объявленную вчера студией NetherRealm Studios, а также другие подробности о новом файтинге. Согласно сообщенной информации, серверы этой пробной версии должны открыть свои двери 17 августа 2023 года, чуть меньше чем за месяц до запуска игры.
Подробности появились в описании бонусов предварительного заказа Mortal Kombat 1, которые, как мы знаем, включают в себя как персонажа Шан Цунга, так и доступ к вышеупомянутой закрытой бета-версии.
«Поощрение за предварительный заказ: — Игровой персонаж Шан Цунг — Доступ к закрытому бета-тестированию 17 августа 2023 года», — говорится на странице Mortal Kombat 1 на Amazon.it.
Mortal Kombat 1 будет доступна в магазинах с 19 сентября 2023 г. для PS5, Xbox Series X | S, Nintendo Switch и ПК.
Где геймплей ?
Лол, её на днях только анонсировали. Игровой процесс будет позже
Надеюсь, игра удивит новыми режимами или усовершенствованными старыми типа МК гонки из Армагеддона, открытый мир из Deception где можно посещать разные реальности типа Внешнего Мира, Эдении и т.д. Вселенную МК пора расширять. Чисто файтинг на одном месте это не то.
Раскрыл? Лол, серьезно? Эта дата с первого дня релиза трейлера была известна. Ещё вчера на официальном сайте МК была эта дата указана. Так что, нихрена она не слита или раскрыта!