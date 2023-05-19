Amazon раскрыл дату закрытого бета-тестирования Mortal Kombat 1 ©

Похоже, что Amazon.it раскрыл дату начала закрытого бета-тестирования Mortal Kombat 1, объявленную вчера студией NetherRealm Studios, а также другие подробности о новом файтинге. Согласно сообщенной информации, серверы этой пробной версии должны открыть свои двери 17 августа 2023 года, чуть меньше чем за месяц до запуска игры.

Подробности появились в описании бонусов предварительного заказа Mortal Kombat 1, которые, как мы знаем, включают в себя как персонажа Шан Цунга, так и доступ к вышеупомянутой закрытой бета-версии.

«Поощрение за предварительный заказ: — Игровой персонаж Шан Цунг — Доступ к закрытому бета-тестированию 17 августа 2023 года», — говорится на странице Mortal Kombat 1 на Amazon.it.

Mortal Kombat 1 будет доступна в магазинах с 19 сентября 2023 г. для PS5, Xbox Series X | S, Nintendo Switch и ПК.