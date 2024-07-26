Анонсирована панель Mortal Kombat 1 "Year 2" на SDCC - сюжетное расширение, новые бойцы и "большие сюрпризы"

Для тех, кто интересуется планами NetherRealm касательно поддержки файтинга Mortal Kombat 1, студия расскажет о них на San Diego Comic-Con в ближайшем времени. Эд Бун появится на SDCC, чтобы рассказать о контенте, который будет представлен в рамках второго года поддержки файтинга.

Не раскрывая подробностей на EVO 2024 в прошлые выходные, соавтор серии Эд Бун сообщил, что панель состоится 26 июля 2024 года (то есть сегодня). В центре внимания будет «второй год», «продолжение истории» Mortal Kombat 1, новые бойцы и некоторые «большие сюрпризы».

Нам не терпится показать, что нового появится в #MortalKombat1 во второй год поддержки.



-Продолжение истории

- Будущие бойцы

- Большие сюрпризы



Присоединяйтесь к нам на Comic_Con в пятницу ночью! Это будет безумие!

Презентация на San Diego Comic-Con начнется в полночь, но до сих пор не известно, можно ли будет увидеть это событие онлайн. Врпочем, разработчики точно успели подготовить видеоматериал, который покажут на панели.