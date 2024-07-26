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Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 827 оценок

Анонсирована панель Mortal Kombat 1 "Year 2" на SDCC - сюжетное расширение, новые бойцы и "большие сюрпризы"

Gruz_
Новости

Для тех, кто интересуется планами NetherRealm касательно поддержки файтинга Mortal Kombat 1, студия расскажет о них на San Diego Comic-Con в ближайшем времени. Эд Бун появится на SDCC, чтобы рассказать о контенте, который будет представлен в рамках второго года поддержки файтинга.

Не раскрывая подробностей на EVO 2024 в прошлые выходные, соавтор серии Эд Бун сообщил, что панель состоится 26 июля 2024 года (то есть сегодня). В центре внимания будет «второй год», «продолжение истории» Mortal Kombat 1, новые бойцы и некоторые «большие сюрпризы».

Нам не терпится показать, что нового появится в #MortalKombat1 во второй год поддержки.

-Продолжение истории
- Будущие бойцы
- Большие сюрпризы

Присоединяйтесь к нам на Comic_Con в пятницу ночью! Это будет безумие!

Презентация на San Diego Comic-Con начнется в полночь, но до сих пор не известно, можно ли будет увидеть это событие онлайн. Врпочем, разработчики точно успели подготовить видеоматериал, который покажут на панели.

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Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Feliskotta

Надо больше суперменов в трико и клюквы.

0
Робот Колдун
- Большие сюрпризы

Вот это и напрягает больше всего

0
almanaga

а может сделают классический режим боя без этих %$%$$$ камео?

0
Uilenspiegel

Спасибо МК1 за то что познакомил меря с текенн, стрит файтер, соул калибур и деад оф элайф.

0
Альберт Кочнев

ГДЕ КУПИТЬ

-3
-zotik-

В стиме, псн, хбокс, ешоп и дохрена неофициальных точек

0