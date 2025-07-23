Авторы Mortal Kombat 1 обещают захватывающие изменения после EVO 25 - фанаты гадают, что готовит NetherRealm

Команда Mortal Kombat 1 взбудоражила фанатов, опубликовав загадочный пост в X (бывший Twitter), в котором пообещала «захватывающие изменения» в игре после EVO 25 — одного из крупнейших турниров по файтингам. Никаких подробностей пока не раскрыто, но игрокам предложили делиться своими идеями и ожиданиями. Это заявление уже породило волну обсуждений в сообществе — от надежд на балансировку до мечтаний о неожиданном контенте.

Выход Mortal Kombat 1 в 2023 году стал значимым событием для серии, несмотря на критику. Игру хвалили за визуальный стиль и боевую механику, но осуждали за агрессивную монетизацию и частые изменения баланса, из-за которых игрокам сложно было привыкнуть к своим персонажам. Именно поэтому многие фанаты предполагают, что грядущее обновление станет «финальным патчем» — своего рода стабилизирующим апдейтом, который приведёт боевую систему к сбалансированному состоянию.

Некоторые участники Reddit вспоминают аналогичные шаги NetherRealm в прошлом. Например, Mortal Kombat X получила переработку системы брони, а Mortal Kombat 11 — настраиваемые вариации бойцов и ускоренную динамику сражений. Пользователь effreeti пишет: «NRS всегда выпускала мощные финальные патчи, которые улучшали мету и оставляли игру в достойном состоянии».

Однако ожидания контента — будь то новые персонажи или сюжетные главы — пока не подкреплены никакими официальными намёками. Напротив, в мае 2025 года разработчики ясно дали понять: основная разработка MK1 завершена, DLC больше не будет. Остались лишь правки баланса и технические улучшения.

Тем не менее, сообщение от NetherRealm внушает осторожный оптимизм. Возможно, студия стремится не просто отполировать MK1, но и провести красивый «прощальный аккорд», прежде чем полностью переключиться на следующий проект.

Фанатам остаётся лишь ждать конца EVO 25 и надеяться, что предстоящие изменения действительно вдохнут новую жизнь в игру.