Авторы Mortal Kombat 1 обещают захватывающие изменения после EVO 25 - фанаты гадают, что готовит NetherRealm

Команда Mortal Kombat 1 взбудоражила фанатов, опубликовав загадочный пост в X (бывший Twitter), в котором пообещала «захватывающие изменения» в игре после EVO 25 — одного из крупнейших турниров по файтингам. Никаких подробностей пока не раскрыто, но игрокам предложили делиться своими идеями и ожиданиями. Это заявление уже породило волну обсуждений в сообществе — от надежд на балансировку до мечтаний о неожиданном контенте.
Выход Mortal Kombat 1 в 2023 году стал значимым событием для серии, несмотря на критику. Игру хвалили за визуальный стиль и боевую механику, но осуждали за агрессивную монетизацию и частые изменения баланса, из-за которых игрокам сложно было привыкнуть к своим персонажам. Именно поэтому многие фанаты предполагают, что грядущее обновление станет «финальным патчем» — своего рода стабилизирующим апдейтом, который приведёт боевую систему к сбалансированному состоянию.
Некоторые участники Reddit вспоминают аналогичные шаги NetherRealm в прошлом. Например, Mortal Kombat X получила переработку системы брони, а Mortal Kombat 11 — настраиваемые вариации бойцов и ускоренную динамику сражений. Пользователь effreeti пишет: «NRS всегда выпускала мощные финальные патчи, которые улучшали мету и оставляли игру в достойном состоянии».
Однако ожидания контента — будь то новые персонажи или сюжетные главы — пока не подкреплены никакими официальными намёками. Напротив, в мае 2025 года разработчики ясно дали понять: основная разработка MK1 завершена, DLC больше не будет. Остались лишь правки баланса и технические улучшения.
Тем не менее, сообщение от NetherRealm внушает осторожный оптимизм. Возможно, студия стремится не просто отполировать MK1, но и провести красивый «прощальный аккорд», прежде чем полностью переключиться на следующий проект.
Фанатам остаётся лишь ждать конца EVO 25 и надеяться, что предстоящие изменения действительно вдохнут новую жизнь в игру.
на Путина похож // Илья Прохоров
уберут систему камео?)
Пусть лучше расскажут подробнее про классический сборник и покажут его полный контент
Эти уроды позавчера сервера отрубали подумал обнова а хер там. И тут пост выкатили мол ждите ждите да сколько ждать то ну и интересно что же они там обещают а на деле опять какая то шляпа будет. Нужно приводить игру в порядок так как она в ужасном состоянии там такое творится что уже глаза не закроешь на это. Некоторым багам 3 года а некоторым 1 год бля я в ахуи этой конторе кучу лет они много лет делают файтинги и обсираются на каждом пути.
Вот что мы потеряли еще кроме там скинчиков и контента но и мувы которые вырезали персонажам:
Ну и комментатор до сех пор говорит файт 2 раза XD ловушка Китаны до сех пор багуется по звуку ну и визуальные баги тоже есть. Так что думайте прежде предзаказывать новый файтинг от нрс подумайте хорошенько нужно ли вам оно или нет. На уши лапшу навешали за 13к а кто то 20к отдал за это чудо юдо которое столько даже не стоит.
Вот кст пост вчерашний:
Наконец-то уберут дерьмуво?
Серия умерла после mk 2011 года,в которой ещё был старый, нормальный ростер