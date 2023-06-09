Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.7 196 оценок

Авторы Mortal Kombat 1 опубликовали музыкальный трек из игры

Simple Jack
Новости

Разработчики Mortal Kombat 1 опубликовали первую композицию из саундтрека игры: она называется Fatal и длится четыре минуты. NetherRealm привлекла к сотрудничеству исполнителя ZHU, который специализируется на электронной музыке.

В треке можно услышать культовые фразы из Mortal Kombat — «Finish him» и «Fatality» от Шао Кана.

8 июня разработчики впервые показали геймплей Mortal Kombat 1 и рассказали о системе камео-бойцов.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
GameOver-inc

Ну какая была хорошая тема у МК11, и какая эта новая тема трах ушей, как будто этот DJEban просто на битам хреначит вообще не понимая что он делает.

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