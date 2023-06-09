Авторы Mortal Kombat 1 опубликовали музыкальный трек из игры

Разработчики Mortal Kombat 1 опубликовали первую композицию из саундтрека игры: она называется Fatal и длится четыре минуты. NetherRealm привлекла к сотрудничеству исполнителя ZHU, который специализируется на электронной музыке.
В треке можно услышать культовые фразы из Mortal Kombat — «Finish him» и «Fatality» от Шао Кана.
8 июня разработчики впервые показали геймплей Mortal Kombat 1 и рассказали о системе камео-бойцов.
Ну какая была хорошая тема у МК11, и какая эта новая тема трах ушей, как будто этот DJEban просто на битам хреначит вообще не понимая что он делает.