Авторы Mortal Kombat 1 опубликовали музыкальный трек из игры

Разработчики Mortal Kombat 1 опубликовали первую композицию из саундтрека игры: она называется Fatal и длится четыре минуты. NetherRealm привлекла к сотрудничеству исполнителя ZHU, который специализируется на электронной музыке.

В треке можно услышать культовые фразы из Mortal Kombat — «Finish him» и «Fatality» от Шао Кана.

8 июня разработчики впервые показали геймплей Mortal Kombat 1 и рассказали о системе камео-бойцов.