Авторы Mortal Kombat 1 показали тизер-трейлер Ермака

Создатели Mortal Kombat 1 продолжают выпускать новых бойцов для Kombat Pass, и следующий из них был представлен официально. Это Ермак (или Эрмак если вам так больше нравится), и мы можем увидеть первый официальный тизер этого бойца на официальном аккаунте Mortal Kombat.
Полноценный геймплейный трейлер Ermac будет выпущен позже на этой неделе. В тизере показан короткий обмен репликами между Кун Лао и Ермаком.
В этом же тизере показан Мавадо, следующий Kameo-боец, который появится в Mortal Kombat 1.
После премьеры ролика один из авторов MK Эд Бун поделился воспоминаниями и создании Ермака.
Более 30 лет назад мы работали над первой игрой Mortal Kombat. В программе игры были участки кода, которые (теоретически) никогда не должны выполняться. Если они выполнялись, то увеличивался счетчик, который фиксировал ошибку. Чтобы сделать каждый журнал коротким, я написал макрос на ассемблере, который вызывал все необходимые функции в одной строке кода. Макрос назывался Ermac... сокращение от Error Macro. Количество ERMAC в итоге указали рядом с журналом, где упоминалось количество сражений игроков с Рептилией, который был скрытым бойцом в первой Mortal Kombat. Это конечно же заставило игроков предположить, что Ермак был еще одним скрытым персонажем. Вскоре слухи об Ермаке стали легендой, игроки утверждали, что сражались против него. На самом деле это было не так. В Mortal Kombat 2 мы сделали Рептилию играбельным бойцом и добавили трех новых скрытых бойцов - Смоука, Джейд и Нуба Сайбота. Но некоторые игроки все еще искали Ермака. В MK3 мы решили воплотить некоторые мифы в реальность, начав с Анималити. И наконец, в Ultimate MK3 (когда закончились цвета) мы наконец-то добавили Ермака как настоящего бойца (красного ниндзя) в ростер. На протяжении многих лет он неоднократно появлялся в играх MK. Теперь у него есть полноценная история, и он стал частью истории MK. Мы никогда (или почти никогда) не думали, что этот нелепо названный красный ниндзя станет такой важной частью истории Mortal Kombat и будет существовать более 30 лет! Но вот он уже в составе Mortal Kombat 1
Он вообще то в честь ошибки назван
Ерормак вроде так как-то
Error Macro
Nobody gives the shit 🤣