Авторы Mortal Kombat 1 представили геймплейный трейлер с кровавыми приемами киборга T-1000

Разработчики Mortal Kombat 1 представили геймплейный трейлер T-1000 — киборга из «Терминатора 2» Джеймса Кэмерона. В фильме его сыграл Роберт Патрик, а в игре персонаж сохранил знаковые способности.
В ролике T-1000 демонстрирует умение копировать внешность противников и использовать метаморфозы тела для атак. Также в ролике есть отсылки на культовый фильм, включая фирменный жест угрозы пальцем.
Владельцы Kombat Pack 2 или расширения Khaos Reigns смогут сыграть за T-1000 18 марта, а в общем доступе он появится 25 марта.
В каком месте Т-1000 киборг?Киборг это человек дополненный кибернетическими частями,например людоед из судьи Дредда или Маркус Райт из Терминатора 4.Т-1000 обычный робот из наночастиц.
Все правильно сказал. Зашел оставить этот комментарий. Разве что киборг - это не только человек. Это в принципе живая ткань, неразрывно связанная с электронно-механическими деталями.
киборг убийца
То есть тебя смутило лишь слово киборг?
Попробуй кисель избить кулаками.
Отлично передали образ, сохранились характерные выражения лица Роберта Патрика. Эта часть файтинга мне не по душе, но над персонажем явно постарались, признаю.
Согласен
Онлайн все равно не работает в РФ
цирк))) как вообще кто то типо кейджа может победить т1000 и тем более омнимена или твердыню?))))))
Супер круто
Нереалистично, тапком нельзя сломать челюсть и выбить зубы.
тапок из метала
Mortal Kombat и реализм