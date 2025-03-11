Авторы Mortal Kombat 1 представили геймплейный трейлер с кровавыми приемами киборга T-1000

Разработчики Mortal Kombat 1 представили геймплейный трейлер T-1000 — киборга из «Терминатора 2» Джеймса Кэмерона. В фильме его сыграл Роберт Патрик, а в игре персонаж сохранил знаковые способности.

В ролике T-1000 демонстрирует умение копировать внешность противников и использовать метаморфозы тела для атак. Также в ролике есть отсылки на культовый фильм, включая фирменный жест угрозы пальцем.

Владельцы Kombat Pack 2 или расширения Khaos Reigns смогут сыграть за T-1000 18 марта, а в общем доступе он появится 25 марта.