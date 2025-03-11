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Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 962 оценки

Авторы Mortal Kombat 1 представили геймплейный трейлер с кровавыми приемами киборга T-1000

butcher69
Новости

Разработчики Mortal Kombat 1 представили геймплейный трейлер T-1000 — киборга из «Терминатора 2» Джеймса Кэмерона. В фильме его сыграл Роберт Патрик, а в игре персонаж сохранил знаковые способности.

В ролике T-1000 демонстрирует умение копировать внешность противников и использовать метаморфозы тела для атак. Также в ролике есть отсылки на культовый фильм, включая фирменный жест угрозы пальцем.

Владельцы Kombat Pack 2 или расширения Khaos Reigns смогут сыграть за T-1000 18 марта, а в общем доступе он появится 25 марта.

28
12
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 12
Ваш комментарий
AjarVryn

В каком месте Т-1000 киборг?Киборг это человек дополненный кибернетическими частями,например людоед из судьи Дредда или Маркус Райт из Терминатора 4.Т-1000 обычный робот из наночастиц.

10
James_sun

Все правильно сказал. Зашел оставить этот комментарий. Разве что киборг - это не только человек. Это в принципе живая ткань, неразрывно связанная с электронно-механическими деталями.

1
Freund Benno

киборг убийца

3
vzglydizugla

То есть тебя смутило лишь слово киборг?

Попробуй кисель избить кулаками.

0
romanmurashov

Отлично передали образ, сохранились характерные выражения лица Роберта Патрика. Эта часть файтинга мне не по душе, но над персонажем явно постарались, признаю.

3
Denv3r 13

Согласен

0
RTYWD

Онлайн все равно не работает в РФ

0
Mihanbo

цирк))) как вообще кто то типо кейджа может победить т1000 и тем более омнимена или твердыню?))))))

0
Hidan20

Супер круто

0
Lunersun

Нереалистично, тапком нельзя сломать челюсть и выбить зубы.

-3
vladimirasss

тапок из метала

0
Руфельд Гарманов

Mortal Kombat и реализм

0