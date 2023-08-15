Авторы Mortal Kombat 1 представили новую историю культового персонажа всей серии

С выходом Mortal Kombat 1 будет официально перезапущена сюжетная линия целой франшизы жестокого файтинга от NetherRealm Studios и Warner Bros. Interactive Entertainment. Игроков ждет полностью новая временная ветка, которая была создана Богом Огня Лю Каном, а вместе с этим и новый канон для всех оригинальных персонажей. Свои изменения в истории мира Mortal Kombat также получит самый культовый персонаж франшизы — Рейден, который стал обычным воином.
В сюжетных событиях Mortal Kombat 1 мы увидим молодую версию Рейдена. Если в прошлых играх серии он был Богом Грома и защитником Земного Царства, то теперь он обычный человек. Несмотря на это, где-то в нем еще таится могущественная сила, поэтому он был выбран в качестве одного из чемпионов Земного царства. Из-за надвигающейся угрозы Рейдену предстоит вырасти в великого воина, которым, как знает Лю Кан, он может стать.
Mortal Kombat 1 выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch — 19 сентября 2023 года.
А не проще зайти на их сайт и самому прочитать и про других персонажей.
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